Судьи признали аварию Риккардо и Албона на «Гран-при Японии» гоночным инцидентом

Стюарды «Гран-при Японии» вынесли решение по инциденту между пилотом «РБ» Даниэлем Риккардо и гонщиком «Уильямса» Александером Албоном на старте гонки.

Австралиец на первом круге на торможении сместился вправо и не оставил места на трассе Албону. В результате машины гонщиков столкнулись и вылетели за пределы трассы. Гонка была остановлена красными флагами.

Риккардо во время слушаний сообщил, что пытался оставить место пилоту «Астон Мартин» Лансу Строллу и не видел Албона. Пилот «Уильям», в свою очередь, отметил, что рассчитывал обогнать австралийца по внешней, но затем понял, что пространства не остается, и затормозил, в результате чего между болидами все равно произошел контакт.

Судьи пришли к выводу, что аварию можно считать обычным гоночным инцидентом, и не стали наказывать ни одного из участников.

«Гран-при Японии» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал партнер нидерландца по команде Серхио Перес. Третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Китае с 19 по 21 апреля.