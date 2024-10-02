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Сегодня, 14:55

The Mirror: Михаэль Шумахер присутствовал на свадьбе дочери, выйдя на публику впервые за 11 лет

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Коринна и Джина-Мария Шумахер.
Фото Global Look Press
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Бывший гонщик «Формулы-1», рекордсмен по количеству чемпионских титулов Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на публике, приехав на свадьбу своей дочери Джины-Марии.

27-летняя девушка вышла замуж 29 сентября, церемония прошла на семейной вилле Шумахеров на Мальорке. По информации немецких СМИ, Михаэль Шумахер также присутствовал на торжестве. Утверждается, что всех гостей и сотрудников мероприятия попросили сдать мобильные телефоны и прочие устройства перед началом свадьбы.

Бывшему спортсмену по-прежнему требуется круглосуточная медицинская помощь после несчастного случая на горнодыжной трассе в 2013 году. После этого 7-кратный чемпион «Формулы-1» провел несколько месяцев в медикаментозной коме. С тех пор, как в сентябре 2014 года ему разрешили вернуться в семейный дом на Женевском озере в Швейцарии, о нем заботилась жена Коринна Шумахер и команда врачей. Коринна разрешила навещать мужа только нескольким избранным друзьям и родственникам.

Сообщается, что брат Михаэля, экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, также бывший гонщик Формулы-1, тоже был в числе приглашенных, хотя ранее его не допускали до общения с братом.

По информации The Mirror, вилла, на которой прошла церемония, была куплена Коринной Шумахер в 2017 году приблизительно за 27 миллионов фунтов стерлингов у президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

Источник: The Mirror
Михаэль Шумахер

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