The Race: Дуэн останется в «Альпин» как минимум до середины сезона

Место пилота Джека Дуэна в команде «Альпин» в ближайшее время вне опасности — его положение гарантировано до лета, сообщает The Race.

Ранее в медиа неоднократно появлялась информация о возможной замене австралийца на резервного гонщика Франко Колапинто.

Несмотря на то что, согласно контракту, «Альпин» имеет право отстранить Дуэна уже перед «Гран-при Майами», в паддоке считают, что этого не произойдет. По сведениям источника, у гонщика будет время до середины чемпионата, чтобы доказать свою состоятельность и сохранить место до конца сезона.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.