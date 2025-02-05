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Сегодня, 17:46

The Race назвал пилотов «Ф-1», которые могут потерять свои места в командах в следующем сезоне

Камила Абдурахманова
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Издание The Race предположило, какие пилоты будут выступать в командах «Формулы-1» в 2026 году.

По версии экспертов, своих мест по разным причинам лишатся австралиец Джек Дуэн («Альпин») и японец Юки Цунода («Рейсинг Буллз»).

Вот как выглядит прогноз издания:
«Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман; «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето; «Рейсинг Буллз» — Исаак Хаджар и Арвин Линблад; «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто; «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс-младший; «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл; «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон; «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли; «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри; «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон; «Кадиллак» — Валттери Боттас и Колтон Херта.

Источник: The Race
Формула-1
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