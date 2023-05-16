Титов — о возвращении «Формулы-1» в Россию: «Ничего не происходит, в FIA ждут директивы сверху»

Генеральный директор «Игора Драйв» и АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов ответил на вопрос, поддерживаются ли сейчас контакты с руководством «Формулы-1» по поводу возможного возвращения этапа «Гран-при России» в сезонный календарь.

«Не могу сказать, что сейчас поддерживается какой-то активный рабочий контакт. Но в силу долгой работы с коллегами на протяжении пяти лет уже сформировались какие-то личные связи. Безусловно, периодически происходит личная переписка, но она не связана с работой. На рабочем уровне ничего не происходит, и давать какие-то прогнозы тому, когда к нам вернется или не вернется «Формула-1», я не готов. Ответа нет. Все просто — [руководители «Формулы-1» и FIA] ждут директивы сверху. Но мы ко всему готовы. Если раньше в стране была только одна трасса, готовая принять «Формулу 1», то сейчас их уже две», — приводит «Спорт День за Днем» слова Титова.

В марте 2022 года «Формула-1» разорвала контракт с промоутером «Гран-при России», который был рассчитан до 2025 года. В 2022-м российский этап должен был проходить на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, ранее он проводился в Сочи.