КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

16 мая, 14:13

Титов — о возвращении «Формулы-1» в Россию: «Ничего не происходит, в FIA ждут директивы сверху»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор «Игора Драйв» и АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов ответил на вопрос, поддерживаются ли сейчас контакты с руководством «Формулы-1» по поводу возможного возвращения этапа «Гран-при России» в сезонный календарь.

«Не могу сказать, что сейчас поддерживается какой-то активный рабочий контакт. Но в силу долгой работы с коллегами на протяжении пяти лет уже сформировались какие-то личные связи. Безусловно, периодически происходит личная переписка, но она не связана с работой. На рабочем уровне ничего не происходит, и давать какие-то прогнозы тому, когда к нам вернется или не вернется «Формула-1», я не готов. Ответа нет. Все просто — [руководители «Формулы-1» и FIA] ждут директивы сверху. Но мы ко всему готовы. Если раньше в стране была только одна трасса, готовая принять «Формулу 1», то сейчас их уже две», — приводит «Спорт День за Днем» слова Титова.

В марте 2022 года «Формула-1» разорвала контракт с промоутером «Гран-при России», который был рассчитан до 2025 года. В 2022-м российский этап должен был проходить на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, ранее он проводился в Сочи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gendirektor-rosgonok-titov-o-vozvrashchenii-formuly-1-v-rossiyu-oni-zhdut-direktivy-sverkhu
Формула-1
3
Обсудить
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в Европейских играх
Вице-президент федерации керлинга рассказала о реакции зарубежных спортсменов на россиян во время турнира в Сербии
Журова: «Очевидно, что летнюю Олимпиаду-2024 мы пропустим из-за отсутствия отборочных»
Титов отреагировал на слова президента «Формулы-1» о том, что больше не будет этапа «Гран-при России»
Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах
Брылин заявил, что ему неинтересно смотреть ЧМ-2023 без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Росгонках» ответили, вернула ли «Формула-1» деньги за отмененный «Гран-при России»

Титов отреагировал на слова президента «Формулы-1» о том, что больше не будет этапа «Гран-при России»