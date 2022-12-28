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Сегодня, 12:29

Коронель: «Карьера пилота заканчивается, когда он попадает в одну команду с Ферстаппеном»

Короноль заявил, что карьера пилота заканчивается, когда он попадает в одну команду с Ферстаппеном
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель высказался об информации, что пилот «Макларена» Ландо Норрис вел переговоры с «Ред Булл», за который выступает Макс Ферстаппен.

«Норрис сделал хороший выбор. Должен ли он выступать рядом с Максом? Нет, тогда он окажется в таком же положении, как и все остальные. Рядом с Максом твоя карьера гонщика просто закончится», — приводит слова Коронела GPBlog.

В сезоне-2022 25-летний Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом мира «Формулы-1», набрав 454 очка и одержав рекордные 15 побед за один сезон.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/169548/coronel-next-to-verstappen-your-career-just-stops.html
Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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