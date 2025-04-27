Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:24

Экс-босс Ферстаппена: «Он выиграл бы даже на тракторе»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Мог бы Макс побеждать на другой технике? Он смог бы выиграть даже на тракторе. В прошлом году Ферстаппен тестировал машину Ferrari GT и сразу оказался на две секунды быстрее остальных. У Макса есть чувство скорости, он умеет контролировать автомобиль и обладает чувством машины, независимо от ее типа. Именно поэтому он так быстро осваивает любую машину «Формулы-1». Конечно, потом он адаптирует автомобиль под свой стиль вождения», — цитирует Тоста F1-Insider.

В текущем сезоне после пяти этапов Ферстаппен занимает третье место в чемпионате с 87 очками.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Читайте также
Глава оргкомитета блока «Победа» сообщил о задержании в аэропорту Кишинева
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Подозреваемого в подрыве генерала Москалика привезли к месту взрыва
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
В населенном пункте Таежное Красноярского края загорелись 10 жилых домов
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя