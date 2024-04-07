Тото Вольфф — о результатах «Мерседес»: «Для нас это теперь тесты в прямом эфире»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф подвел итоги выступления команды на «Гран-при Японии».

Пилот «Серебряных стрел» Джордж Расселл занял седьмое место в гонке, его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал девятым.

«Нужно понять, почему так вышло, поскольку второй и третий отрезки получились очень хорошими. Это тот позитивный момент, который мы можем вынести из гонки. Для нас это теперь тесты в прямом эфире. Мы отстали и затем пошли в другом направлении. Думаю, вот что происходит», — заявил Вольфф.

Руководитель «Мерседес» отметил, что с нетерпением ждет этапа «Формулы-1» в Китае, который пройдет с 19 по 21 апреля.

«Не могу дождаться гонки в Шанхае. Нам просто нужно лучше начать уикэнд. Эксперименты сработали. Как я уже сказал, у нас есть четкое понимание того, в каком направлении двигаться дальше. Даже несмотря на то что результаты квалификации и гонки не отражают всего этого», — добавил он.

«Гран-при Японии» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал партнер нидерландца по команде Серхио Перес. Третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.