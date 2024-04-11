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Сегодня, 11:41

Тото Вольфф назвал главного претендента на место Хэмилтона в «Мерседес»

Алина Савинова
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что 17-летний итальянец Кими Антонелли является главным претендентом на роль пилота команды в следующем сезоне.

В начале февраля стало известно, что гонщик «Серебряных стрел» Льюис Хэмилтон в 2025 году присоединится к «Феррари», где займет место Карлоса Сайнса.

«Кими — один из наших вариантов на следующий сезон, и он определенно находится в сильнейшей позиции. Я хочу посмотреть, как сложится его сезон в «Формуле-2», но мы подождем и посмотрим, что произойдет с некоторыми другими гонщиками в «Формуле-1». Я не сомневаюсь в его скорости, таланте и способностях. Мы бы не поддерживали его с самого начала, если бы не верили, что у него есть потенциал, чтобы попасть в «Формулу-1» и сделать это с «Мерседес». Но пока я чувствую, что не стоит торопиться и принимать решение слишком быстро», — заявил Вольфф.

Антонелли с 2019 года является участником юниорской академии «Мерседес». На данный момент он представляет «Прему» в «Формуле-2». Его партнером по команде является Оливер Берман, который в этом сезоне дебютировал в «Королевских гонках», выступив на «Гран-при Саудовской Аравии».

Источник: https://english.news.cn/20240410/841e707f40004e12a556cc9f0beaff34/c.html
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Тото Вольфф
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