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Сегодня, 17:25

Тото Вольфф предложил ввести в «Формуле-1» обязательный зимний перерыв

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что «Формуле-1» стоит рассмотреть введение обязательного перерыва в зимний период.

«Здорово, что в этом году сезон заканчивается на пару недель раньше, чем это происходило обычно в последнее время, потому что все работают на пределе. И мне кажется, что уже в следующем сезоне можно будет ввести обязательный зимний перерыв — мы над этим работаем. Не все с этим согласны. Перерыв в 2-3 недели точно не будет лишним.

Руководители многих команд «Формулы-1» хотели бы зимой воспроизвести то, что мы делаем с летним перерывом. Как минимум сделать выходными днями Рождественские праздники и две недели после Нового Года», — приводит слова Вольффа Racefans.

В «Формуле-1» действует правило, согласно которому по ходу летнего перерыва в чемпионате команды уходят в отпуск и им не разрешается работать на своих базах.

Источник: https://www.racefans.net/2022/11/03/f1-teams-in-discussions-to-add-second-factory-shutdown-during-winter/
Формула-1
Мерседес
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