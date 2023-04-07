Тото Вольфф признал, что у него нет плана Б на случай ухода Хэмилтона из «Мерседес»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф высказался об истекающем контракте пилота команды Льюиса Хэмилтона.

«Я думаю, это может показаться наивным, но мне действительно трудно думать о плане Б, если мой план А по-прежнему нравится мне больше всего. Я не хочу вступать в переговоры с другими гонщиками, потому что я доволен теми, кто есть в команде. На данный момент плана Б нет, потому что есть Льюис.

Он всегда будет чувствовать ответственность за команду. Он бы не оставил команду в такой ситуации. Пилоты зачастую принимают такие решения, но он не стал бы так нас подводить», — приводит слова Вольффа motorsport.com.

Контракт Хэмилтона с «Мерседес» завершится в конце 2023 года, но стороны пока не начали переговоры о новом соглашении.