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31 марта, 19:18

Тото Вольфф рассказал, почему опасается отдавать место Хэмилтона в «Мерседес» 17-летнему Антонелли

Алина Савинова
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф подтвердил, что юный итальянский пилот Кими Антонелли может заменить Льюиса Хэмилтона в команде. Однако он опасается, что ранний приход 17-летнего гонщика в «Формулу-1» негативно скажется на его дальнейшей судьбе.

«Я пока точно не знаю. Думаю, многое будет зависеть от Макса. Еще у нас есть очень многообещающий молодой парень. Я не хочу оказывать на него дополнительное давление, но он может стать одним из великих гонщиков. Мы также не хотим «потопить» его, заставив сесть за руль болида «Формулы-1» в 17 лет», — приводит Racingnews365 слова Вольффа.

Антонелли с 2019 года является участником юниорской академии «Мерседес». На данный момент он представляет «Прему» в «Формуле-2». Его партнером по команде является Оливер Берман, который в этом сезоне дебютировал в «Королевских автогонках», выступив на «Гран-при Саудовской Аравии».

Источник: https://racingnews365.com/wolff-wary-of-drowning-prodigee-if-chosen-as-hamiltons-successor
Формула-1
Мерседес
Тото Вольфф
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