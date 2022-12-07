Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:09

Тото Вольфф считает невозможным переход Бинотто в «Мерседес»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».

«У нас с Маттиа были некоторые разногласия. Это ни для кого не секрет, но в 2022 году взаимоотношения улучшились. Всегда было ясно то, что он находится под большим давлением в «Феррари». Если ты становишься руководителем «Феррари», тебе лучше сразу позаботиться о том, чтобы в контракте были прописаны хорошие условия на случай увольнения. В итоге случилось неизбежное, хотя он продержался дольше, чем я предполагал», приводит Racing News 365 слова Вольффа.

Также он ответил на вопрос, мог бы Бинотто стать частью команды «Мерседес».

«Мы слишком много посуды было разбито в спорах за эти годы. Следовательно, это невозможно. Я не могу говорить за все команды. Маттиа прекрасно разбирается в «Формуле-1» — может, он найдет себе роль в одной из команд. Думаю, многие в нем заинтересованы», — добавил австрийский специалист.

В конце ноября стало известно, что руководитель команды «Феррари» Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана.

Источник: https://racingnews365.nl/wolff-smijt-de-mercedes-deur-voor-binotto-keihard-dicht
0
Читайте также
«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Путин назвал бессмысленными разговоры о дополнительной мобилизации
Роналду назвал историческим результатом победу Португалии над Швейцарией на ЧМ-2022
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: Вассер станет новым руководителем «Феррари»