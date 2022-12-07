Тото Вольфф считает невозможным переход Бинотто в «Мерседес»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».

«У нас с Маттиа были некоторые разногласия. Это ни для кого не секрет, но в 2022 году взаимоотношения улучшились. Всегда было ясно то, что он находится под большим давлением в «Феррари». Если ты становишься руководителем «Феррари», тебе лучше сразу позаботиться о том, чтобы в контракте были прописаны хорошие условия на случай увольнения. В итоге случилось неизбежное, хотя он продержался дольше, чем я предполагал», приводит Racing News 365 слова Вольффа.

Также он ответил на вопрос, мог бы Бинотто стать частью команды «Мерседес».

«Мы слишком много посуды было разбито в спорах за эти годы. Следовательно, это невозможно. Я не могу говорить за все команды. Маттиа прекрасно разбирается в «Формуле-1» — может, он найдет себе роль в одной из команд. Думаю, многие в нем заинтересованы», — добавил австрийский специалист.

В конце ноября стало известно, что руководитель команды «Феррари» Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана.