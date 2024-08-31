Тото Вольфф заявил, что «Мерседес» поддержит Антонелли в процессе набора опыта

«Мы воодушевлены тем, что Джордж и Кими привносят в команду как по отдельности, так и в качестве партнеров. Наш новый состав идеально подходит для открытия следующей главы в нашей истории. Это также свидетельство силы нашей юниорской программы и нашей веры в местные таланты. Джордж доказал, что он один из лучших гонщиков в мире. Он не только быстр, последователен и решителен, но и стал сильным лидером в команде.

Кими постоянно демонстрирует талант и скорость, необходимые для того, чтобы конкурировать на самом верху нашего спорта. Мы знаем, что это будет еще один большой шаг вперед, но он впечатлил нас своими тестами в этом году, и мы будем поддерживать его на каждом этапе процесса обучения. В лице Джорджа у него есть опытный товарищ по команде, у которого он может учиться и оттачивать свое мастерство. Я уверен, что оба внесут большой вклад, поскольку мы продолжим набирать обороты», — цитирует Вольффа официальный сайт команды.