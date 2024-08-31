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Сегодня, 17:00

Тото Вольфф заявил, что «Мерседес» поддержит Антонелли в процессе набора опыта

Владислав Маслов
Корреспондент
Антонелли за рулем своего болида.
Фото Global Look Press
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Исполнительный директор команды «Формулы-1» «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал подписание нового пилота, который заменит Льюиса Хэмилтона в сезоне-2025.

Ранее стало известно, что новым напарником Джорджа Расселла будет 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли.

«Мы воодушевлены тем, что Джордж и Кими привносят в команду как по отдельности, так и в качестве партнеров. Наш новый состав идеально подходит для открытия следующей главы в нашей истории. Это также свидетельство силы нашей юниорской программы и нашей веры в местные таланты. Джордж доказал, что он один из лучших гонщиков в мире. Он не только быстр, последователен и решителен, но и стал сильным лидером в команде.

Кими постоянно демонстрирует талант и скорость, необходимые для того, чтобы конкурировать на самом верху нашего спорта. Мы знаем, что это будет еще один большой шаг вперед, но он впечатлил нас своими тестами в этом году, и мы будем поддерживать его на каждом этапе процесса обучения. В лице Джорджа у него есть опытный товарищ по команде, у которого он может учиться и оттачивать свое мастерство. Я уверен, что оба внесут большой вклад, поскольку мы продолжим набирать обороты», — цитирует Вольффа официальный сайт команды.

Антонелли уже дебютировал за «Мерседес» в текущем сезоне на «Гран-при Монцы». Итальянец попал в аварию и разбил болид в первые 10 минут гонки.

Источник: Официальный сайт
Формула-1
Мерседес
Тото Вольфф
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