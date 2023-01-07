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Сегодня, 19:01

Уэббер заявил, что Пиастри проявил наибольшую лояльность в истории с «Альпин»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент новичка «Макларен» Оскара Пиастри Марк Уэббер отверг обвинения в отсутствии лояльности своего клиента по отношению к «Альпин».

«Пиастри был довольно расслабленным. Иронично, что он проявил столько лояльности, сколько мог с учетом обстоятельств, потому что ждал ответов. Он был тем, кто проявил наибольшую лояльность. Все остальные заинтересованные стороны и люди, безусловно, оказались менее терпеливыми. Ситуация все еще была довольно непонятной, но затем «Макларен» сообщил, что хочет перемен. Оскар был доступен, и нам пришлось действовать достаточно быстро», — приводит слова Уэббера Planet F1.

Пиастри является чемпионом «Формулы-3» и «Формулы-2». В сезоне-2022 он является резервным пилотом «Альпин», со следующего года он заменит Риккьярдо и станет боевым гонщиком «Макларен».

Источник: https://www.planetf1.com/news/mark-webber-disputes-alpine-claim-oscar-piastri-loyalty/
Формула-1
Альпин
Макларен
Марк Уэббер
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