«Уильямс» изменил название и обновил логотип к сезону-2026 «Формулы-1»

3 ноября, 18:40
«Уильямс» в новом сезоне «Формулы-1» будет выступать с обновленным названием и логотипом, сообщает пресс-служба команды.
Название изменится с «Атлассиан Уильямс Рейсинг» на «Атлассиан Уильямс Ф1 Тим». Логотип W заменят на эмблему XXI века Forward W, которую Фрэнк Уильямс впервые представил в 1977 году, когда основал компанию. Она размещена на всех девяти автомобилях, которые выигрывали Кубок конструкторов.
«Эта эволюционировавшая идентичность команды отражает то, кто мы есть, куда мы движемся, и вновь знакомит с нашим титульным наследием растущую аудиторию «Формулы-1», — цитирует руководителя команды Джеймса Ваулза пресс-служба команды.
Академик
А насколько профессионально, рассказывать об измененной эмблеме и не приложить её к статье?
10.11.2025
Ru Be
Все, проблема решена, Уильямс поедет за кубком
03.11.2025
Сергей Барянов
Есть такой анекдот: "Когда в борделе падает выручка, меняют не вывеску, а б....ей!
03.11.2025