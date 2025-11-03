Видео
3 ноября, 18:40

«Уильямс» изменил название и обновил логотип к сезону-2026 «Формулы-1»

Анастасия Пилипенко

«Уильямс» в новом сезоне «Формулы-1» будет выступать с обновленным названием и логотипом, сообщает пресс-служба команды.

Название изменится с «Атлассиан Уильямс Рейсинг» на «Атлассиан Уильямс Ф1 Тим». Логотип W заменят на эмблему XXI века Forward W, которую Фрэнк Уильямс впервые представил в 1977 году, когда основал компанию. Она размещена на всех девяти автомобилях, которые выигрывали Кубок конструкторов.

«Эта эволюционировавшая идентичность команды отражает то, кто мы есть, куда мы движемся, и вновь знакомит с нашим титульным наследием растущую аудиторию «Формулы-1», — цитирует руководителя команды Джеймса Ваулза пресс-служба команды.

3

  • Академик

    А насколько профессионально, рассказывать об измененной эмблеме и не приложить её к статье?

    10.11.2025

  • Ru Be

    Все, проблема решена, Уильямс поедет за кубком

    03.11.2025

  • Сергей Барянов

    Есть такой анекдот: "Когда в борделе падает выручка, меняют не вывеску, а б....ей!

    03.11.2025

