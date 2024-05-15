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Сегодня, 12:50

«Уильямс» сообщил о продлении контракта с Албоном

Алина Савинова
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«Уильямс» продлил контракт с тайско-британским пилотом Александером Албоном, сообщается на сайте команды.

Отмечается, что 28-летний гонщик подписал многолетний контракт с британским коллективом.

«Я невероятно счастлив остаться в «Уильямсе» и продолжить работу с такой талантливой и преданной командой людей», — приводит пресс-служба «Уильямса» слова Албона.

Также он отметил, что верит в этот долгосрочный проект и хочет сыграть в нем ключевую роль.

«Путешествие займет время, но я уверен, что мы создаем правильную команду, которая будет двигаться вперед и добьется больших успехов в ближайшие годы», — добавил пилот.

Албон выступает за «Уильямс» с 2022 года. В текущем сезоне он занимает 17-е место в общем зачете пилотов. Всего на счету гонщика за карьеру в «Формуле-1» два подиума.

Формула-1
Уильямс
Александр Албон
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