«Уильямс» возглавил главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз

Джеймс Ваулз, который несколько лет занимал должность главного стратега «Мерседес», возглавил «Уильямс».

«Не могу дождаться, когда наконец приступлю к работе в «Уильямсе». Для меня большая честь присоединиться к команде с таким невероятно богатым наследием. Этот гоночный коллектив — икона нашего вида спорта. Я очень уважаю эту команду и с нетерпением жду предстоящего вызова. «Мерседес» оказал мне огромную поддержку в моем путешествии, и мы расстаемся в отличных отношениях после более чем 20 лет сотрудничества. Я благодарен Тото Вольфу и команде за все, что они делали для меня. Это был особенный опыт. Вместе мы проходили и через неудачи, и через успехи. «Уильямс» поверили в меня, и я сделаю то же самое в ответ», — приводит слова Ваулза официальный сайт «Уильямс».

«Уильямс» завершил сезон-2022 на десятом месте в Кубке Конструкторов, набрав восемь очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).