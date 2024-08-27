«Уильямс» заменил Сарджента на резервного пилота Колапинто по ходу сезона

Американский автогонщик Логан Сарджент покинул «Уильямс», сообщается на официальном сайте команды.

Место 23-летнего американца займет резервный пилот команды Франко Колапинто. 21-летний аргентинец будет выступать в «Формуле-1» под 43-м номером.

«Решение заменить гонщика в середине сезона далось нам нелегко, но мы считаем, что это дает «Уильямс» наилучшие шансы побороться за очки в оставшейся части года», — заявил руководитель команды Джеймс Воулз.

При этом отмечается, что «Уильямс» окажет Сардженту необходимую поддержку для продолжения карьеры.

Американский пилот дебютировал в «Формуле-1» в 2023 году. В минувшем сезоне он набрал одно очко и занял предпоследнее, 21-е место в личном зачете. В этом году Сарджент идет на 20-й позиции, не набрав очков.