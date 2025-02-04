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Сегодня, 14:15

Уиндзор прокомментировал возможный переход Ферстаппена в «Астон Мартин»

Камила Абдурахманова
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Питер Уиндзор, обозреватель «Формулы-1», прокомментировал возможный переход нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в команду «Астон Мартин».

Уиндзор на канале Cameron Cc предположил, что если бы Эдриан Ньюи, ключевой конструктор команды, сказал Максу Ферстаппену, что он останется в команде на следующие 10 лет и они выиграют много гонок и чемпионатов, то Макс мог бы принять такое предложение. Однако, по словам Уиндзора, вопрос заключается в том, согласился бы сам Макс работать на Лоуренса Стролла за 1 миллиард евро. Обозреватель считает, что это две разные вещи, так как нет гарантии, что Эдриан будет в команде до конца десятилетия.

По итогам минувшего сезона победителем чемпионата мира «Формулы-1» в личном зачете стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1
Макс Ферстаппен
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