Умер бывший пилот «Формулы-1» Штрайфф

В возрасте 67 лет скончался бывший французский гонщик «Формулы-1» Филипп Штрайфф, участник 53 «Гран-при» в главной гоночной серии и гонок на выносливость.

Штрайфф дебютировал в «Формуле-12 в 1984 году в составе «Рено» на «Гран-при Португалии». Он также выступал за «Лижьер», «Тиррелл» и AGS.

На предсезонных тестах в 1989 году Стрейфф попал в аварию на трассе «Жакарепагуа» в Бразилии, повредив позвоночник и оказался прикованным к инвалидной коляске.

Его лучшим результатом является третье место на «Гран-при Австралии» в 1985 году. За 53 старта в «Гран-при» он набрал 11 очков.