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Формула-1

Сегодня, 15:40

В 2026 году в «Формуле-1» может появиться команда General Motors

Сергей Разин
корреспондент
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Американский автопроизводитель General Motors может войти со своей командой в «Формулу-1, сообщает BBC.

По сведениям источника, General Motors может войти в чемпионат в 2026 году. Ранее руководство «Формулы-1» отклонило заявку Andretti Formula Racing в сотрудничестве с GM в качестве кандидата на вступление в чемпионат в 2025 году.

22 ноября в СМИ сообщили, что «Формула-1» дала согласие на расширение числа участников чемпионата до 11 команд с 2026 года. Официальное заявление со стороны «Королевских гонок» по включению 11-й команды в чемпионат ожидается в ближайшее время — до «Гран-при Катара».

Формула-1

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