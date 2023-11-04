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Сегодня, 17:06

Руководитель «Альфа Ромео»: «В «Ауди» настроены участвовать в «Ф-1». С этим нет проблем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Альфа Ромео» Алессандро Алунни Брави заявил, что слухи о решении «Ауди» не входить в «Формулу-1» являются ложными.

«В «Ауди» настроены участвовать в «Формуле-1» — вместе с «Заубером», естественно. Этот настрой основан на решении не только руководства «Ауди», но и консультативного совета компании и наблюдательного совета «Ауди Фольксваген». Это групповое решение — и отсюда приверженность. Причина, по которой так мало обратной связи, проста. Мы команда «Альфа Ромео». Так что до конца года у нас есть конкретные границы при разговоре о команде, ее будущем и вовлеченности «Ауди», — приводит слова Брави RacingNews365.

Ранее сообщалось, что участие «Ауди» в «Ф-1» находится под вопросом, после того как Гернот Деллнер сменил Маркуса Дюсманна на посту исполнительного директора. Новый глава готов свернуть эту программу и место «Ауди» может занять другая компания концерна «Фольксваген» — «Порше».

«Ауди» объявила о вступлении в чемпионат с сезона-2026 на базе команды «Заубер» («Альфа Ромео»).

Формула-1
Альфа Ромео
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