13 ноября, 10:01

В «Альпин» объяснили продление контракта с Колапинто

Анастасия Пилипенко

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал продление контракта с гонщиком Франко Колапинто на 2026 год.

«Нельзя игнорировать финансовые вопросы. Очевидно, это играет свою роль. Но в конечном итоге у Франко есть талант, и тот факт, что он привносит за собой финансы, является счастливой случайностью.

Дебют сложен для любого пилота. Мы видели, как некоторые сразу же начали себя показывать, в то время как другие испытывали трудности. Франко успел выступить за «Уильямс» в прошлом году, он заменил Джека [Дуэна] с Имолы, но поначалу у него были проблемы.

Нам повезло иметь сформированного гонщика в лице Пьера [Гасли]. В итоге Франко смог прибавить и составить Пьеру конкуренцию на машине, которая не настолько хороша, как нам бы хотелось», — цитирует Нильсена издание Racingnews365.

Аргентинец во второй части чемпионата «Формулы-1» 2024 года выступал за «Уильямс», а в 2025-м присоединился к «Альпин», заменив Джека Дуэна начиная с Гран-при Эмилии-Романьи. Его напарником по команде является Пьер Гасли.

Всего в «Королевских гонках» на счету Колапинто 21 старт. Лучший результат аргентинского пилота — 8-е место на Гран-при Азербайджана 2024 года. В этом сезоне гонщик не набрал очков.

Формула-1
Альпин
