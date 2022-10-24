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Сегодня, 10:29

В «Альпин» подали протест на штраф Алонсо по итогам «Гран-при США»

Команда «Формулы-1» «Альпин» подала протест на решение судей выписать 30-секундный штраф Фернандо Алонсо после запроса «Хаас». Об этом сообщает французский коллектив в своих соцсетях.

В «Альпин» считают, что Международная автомобильная федерация (FIA) могла показать черно-желтый флаг, но не стала этого делать, поскольку посчитала автомобиль безопасным. Также технический делегат после гонки признал болид легальным. Также в «Альпин» подчеркнули, что «Хаас» подал протест на 24 минуты позже установленного дедлайна.

На 21-м круге Алонсо столкнулся с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом, но смог продолжить гонку, однако его правое зеркало сильно болталось и в итоге отлетело на трассу в финальной части гонки. Дирекция выписала 30-секундный штраф 41-летнему испанцу, из-за чего он переместился с 7-го на 15-е место в итоговом протоколе.

Формула-1
Альпин
Хаас
Фернандо Алонсо
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Алонсо опустился с 7-го на 15-е место на «Гран-при США» из-за протеста «Хаас»