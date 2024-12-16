Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:30

В «Альпин» рассказали о причине отказа от Карлоса Сайнса

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Советник команды «Формулы-1» «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, что команда искала долгосрочное сотрудничество, а испанский автогонщик Карлос Сайнс не мог этого предложить.

«Когда нас заинтересовал Сайнс, я с ним поговорил и выяснил, что он нам не подходит. Мы рассчитывали на контракт минимум на 4 года. Карлос от него отказался. Нам нет смысла брать человека в команду на короткий срок: либо он верит в нашу программу и остается до конца, либо нет», — приводит слова Бриаторе BBC.

По результатам 2024 года Сайнс, выступавший за «Феррари», занял пятое месте в личном зачете пилотов «Формулы-1». В следующем сезоне он будет выступать за команду «Уильямс». Контракт с новой командой рассчитан на два года.

Формула-1
Альпин
Карлос Сайнс
Читайте также
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Сегодня
Вчера
Неделя