Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:57

В «Астон Мартин» считают, что Алонсо и Стролл ближе по уровню, чем кажется

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что думает об уровне своих пилотов в 2024 году.

«Болидом управлять невероятно тяжело. Приведу пример: если бы под болид Льюиса не попал столбик в Абу-Даби, мы бы выбыли после первого сегмента. Иногда все решают очень маленькие разрывы. Мы видели, что Лэнс на использованных покрышках проехал блестящий второй сектор, был быстрее Фернандо, — иногда ты просто оказываешься не в то время не в том месте», — приводит слова менеджера es.motorsport.com.

Крак также отметил, что в целом разница между ними не такая большая. Команда смотрит на ситуацию объективно, и, да, по ходу сезона разница есть — пытаемся ее проанализировать, найти причины. Но машиной настолько тяжело управлять, что давать прогнозы невозможно.

В активе Фернандо Алонсо 70 очков, у Лэнса Стролла — 24. На этапе квалификации в Абу-Даби в конце сезона испанец занял восьмое место, а его напарник — 13-е.

Источник: es.motorsport.com
Астон Мартин
Лэнс Стролл
Фернандо Алонсо
Читайте также
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя