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Формула-1

Сегодня, 12:12

В «Феррари» назвали дату первого официального мероприятия Хэмилтона

Камила Абдурахманова
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон посетит первое совместное мероприятие с командой «Феррари», которое пройдет в марте этого года в Милане.

На мероприятии будет отмечаться спонсорское сотрудничество с компанией UniCredit.

Это будет первый официальный выход 40-летнего британца в качестве пилота «Феррари». Событие запланировано на время между предсезонными тестами 28 февраля и началом сезона в Австралии 16 марта.

Хэмилтон выступал в «Мерседес» с 2013 года. С сезона-2025 он будет представлять «Феррари», где сменил перешедшего в «Уильямс» Карлоса Сайнса.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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