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Сегодня, 07:57

В «Феррари» объяснили странную стратегию Леклера на «Гран-при Великобритании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о неудачной гонке пилота команды Шарля Леклера. Гонщик завершил «Гран-при Великобритании» на 14-м месте.

Леклер ехал седьмым, но команда слишком рано поменяла ему шины на промежуточные. Большая часть пилотов переждала небольшой дождевой отрезок на «сликах».

«Безусловно, после гонки проще придумывать стратегию. Мы предоставляли пилотам одинаковую информацию, но наши гонщики были в разном положении. Карлос сражался с Ферстаппеном и в тот момент даже был быстрее. Так что он копировал стратегию Макса. Шарль же весь первый отрезок провел за Строллом и уже оказался в десяти секундах позади. Это вынудило команду и Шарля выбрать агрессивное решение. На том круге, когда Шарль заехал в боксы, Хэмилтон и Расселл широко выехали в первом повороте. Мы думали, что это может сработать, но не сработало», — приводит слова Вассера It.motorsport.com.

Руководитель «Феррари» отметил, что если бы команда была в лучшем положении в гонке, на лидирующих позициях, то точно не пошли бы на такие агрессивные решения.

Напарник Леклера Карлос Сайнс занял пятое место на «Гран-при Великобритании». Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторая строчка у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а третьим финишировал Ландо Норрис из «Макларена».

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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