В «Феррари» считают, что «Ред Булл» понес слишком мягкое наказание за перерасход топлива в сезоне-2021

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассер считает, что старт нового сезона «Формулы-1» показал недостаточность наказания «Ред Булла» по итогам сезона-2021.

«Ред Булл» отлично подготовились к сезону и кроме того за перерасход бюджета их наказали слишком мягко, что и показали три первых этапа. Если учитывать темпы развития, которые у нас есть по ходу сезона, тот факт, что вас лишили 10% времени работы в аэротрубе — это не линейное влияние на болид. И кроме того, есть возможность потратить то, что сэкономили, на снижение веса и другие доработки.

Я не уверен, что наказание имеет мегаэффект. А если учесть, что у Red Bull есть преимущество в начале сезона, потому что они потратили больше в позапрошлом году, то... Я не хочу сказать, что они плохо поработали, потому что я искренне считаю, что они очень хорошо потрудились над машиной. Так что я вовсе не пытаюсь найти оправдание, но если вы спросите меня, не слишком ли мягкое наказание, я отвечу положительно", — приводит слова Вассера The Race.

В 2022 году стало известно о превышении командой «Ред Булл» установленного бюджета на сезон «Формулы-1» — 2021. За это австрийская команда понесла наказание в виде штрафа на сумму 7 миллионов долларов и сокращения времени работы в аэродинамической трубе и компьютерном моделировании на 10%.

«Ред Булл» (123 очка) лидирует в Кубке конструкторов этого сезона. «Феррари» с 26-ю набранными очками занимает четвертое место.