В «Феррари» согласились принять новые правила по моторам на 2026 год

В «Феррари» согласились принять новые правила по моторам, но смогли выставить свои условия, сообщает Motorsport.com.

По информации источника, «Феррари» долго выступала против того, чтобы «Ред Булл» получил статус нового производителя двигателя и получил преимущества. Отмечается, что пока не известно на каких условиях скудерия согласилась подписать соглашение. Сообщается, что сотрудники итальянской команды покидали заседание с улыбками.

Благодаря статусу нового поставщика двигателя, «Ред Булл» получит дополнительные инвестиции в 25 миллионов долларов за три года и больше часов на динамометрическом стенде. «Феррари» выступала против, потому что австрийская команда пользуется интеллектуальной собственностью «Хонды», которая поставляла им двигатели с 2019 по 2021 год.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).