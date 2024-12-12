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Сегодня, 08:24

В «Феррари» сожалеют о потерянных очках в борьбе за Кубок конструктора

Камила Абдурахманова
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Глава «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что в Скудерии сожалеют о неудачном отрезке, который начался в Канаде.

«Не хочу перечислять причины наших неудач, но мы не заработали очков в Канаде, хотя эта трасса хорошо подходила нашей машине. Это была тяжелая потеря.

Четыре этапа подряд мы пытались найти подход к новинкам, потеряв в темпе и уступив за это время McLaren около 80 или 90 очков. Затем был сложный уик-энд в Баку, где, хотя Шарль и финишировал вторым, мы должны были справиться гораздо лучше», — сказал Вассер.

«Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов по итогам сезона-2024 «Формулы-1». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).

Формула-1
Феррари
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