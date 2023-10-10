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Сегодня, 08:41

В ФИА после «Гран-при Катара» пообещали разработать рекомендации на случай экстремальных погодных условий

Алина Савинова
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление, связанное с неблагоприятными погодными условиями во время «Гран-при Катара». В организации отметили, что необходимо принять дальнейшие меры, чтобы выработать рекомендации для подобных ситуаций.

«ФИА с обеспокоенностью отмечает, что экстремальная температура и влажность во время «Гран-при Катара» «Формулы-1» 2023 года оказали влияние на самочувствие гонщиков. Они являются элитными спортсменами, и не следует ожидать, что они будут соревноваться в условиях, которые могут поставить под угрозу их здоровье или безопасность. ФИА начала анализ ситуации в Катаре, чтобы предоставить рекомендации для будущих ситуаций с экстремальными погодными условиями. Следует отметить, что хотя проведение «Гран-при Катара» в следующем году запланировано на конец года, когда ожидается снижение температуры, ФИА предпочитает принять существенные меры сейчас, чтобы избежать повторения этого сценария», — сказано в заявлении организации.

На «Гран-при Катара» некоторые гонщики жаловались на плохое самочувствие. В частности, пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл признался, что терял сознание во время гонки, а Эстебан Окон из «Альпин» рассказал, что его тошнило во время заезда из-за высокой температуры.

Гонку, которая прошла 8 октября, выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал представитель «Макларена» Оскар Пиастри. Третьим стал напарник Пиастри по команде Ландо Норрис.

На «Гран-при Катара» была сокращена длительность отрезков на одном комплекте резины до 18 кругов из-за дефекта шин. Каждый пилот должен был сделать минимум 3 пит-стопа по ходу заезда. Общая длина дистанции гонки составила 57 кругов.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/fia-driver-action-extreme-f1-qatar-gp/10531095/
Формула-1
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