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Сегодня, 11:41

В «Формуле-1» может появиться четвертый «Гран-при» в США

Ана Горшкова
Корреспондент
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На территории США в будущем может появиться четвертый «Гран-при» «Формулы-1».

Как сообщается, городской совет Атлантик-Сити (город в штате Нью-Джерси) утвердил постройку гоночной трассы на месте ныне заброшенного аэропорта в «Бэйдер Парк». Общая стоимость работ оценивается в 3 миллиарда долларов.

В проект входят постройки жилого района, торговых площадок, а также трасса, спроектированная по стандартам «Формулы-1». Проект уже был подписал мэром Атлантик-Сити.

Предполагается, что на реализацию проекта уйдет 6-9 лет.

Изначально в Нью-Джерси собирались принимать «Гран-при» «Формулы-1» еще в 2013 году, но проект тогда не получил необходимой поддержки и был закрыт.

На данный момент на территории США проходят три «Гран-при» — в Майами, Остине и Лас-Вегасе.

Источник: Racefans
Формула-1
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