В «Формуле-1» с сезона-2023 отменят необходимую вакцинацию от ковида для участников

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об ослаблении протоколов Covid-19, включая требование о вакцинации тех, кто находится в паддоке.

Как сообщается на сайт FIA, в сезоне-2023 в рамках послаблений сотрудникам в паддоке, на пит-лейн, или в дирекции гонки не будет требоваться обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции или же наличие медицинского обоснования для отсутствия прививки.

Данные послабления были приняты в «Формуле-1» на фоне смягчения требований со стороны властей стран, принимающих «Гран-при».