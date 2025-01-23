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Сегодня, 07:30

В «Хаас» сообщили срок контракта Бермана

Камила Абдурахманова
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Руководитель «Хаас» Айо Комацу рассказал о подписании контракта с британским гонщиком Оливером Берманом.

Комацу заявил, что «Хаас» подписали контракт с Берманом на два года с возможностью продления на сезон.

«Я считаю, что в «Феррари» будут заинтересованы в том, чтобы регулярно получать от нас информацию о работе Бермана. В начале февраля я отправлюсь на встречу с ними, чтобы выяснить, какая именно информация им нужна.

«Феррари» сыграла важную роль в карьере Оливера и его профессиональном росте, поэтому мы готовы делиться с ними информацией о нашей совместной работе. Они знают Оливера лучше, чем мы, и мы приветствуем любую помощь с их стороны. Мне бы хотелось активно сотрудничать с человеком из «Феррари», который сейчас отвечает за Оливера», — отметил Комацу Planetf1.

В 2025 году Оливер Берман впервые выступит в «Формуле-1» на протяжении всего сезона.

Источник: Planetf1
Формула-1
Хаас
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