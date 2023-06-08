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Сегодня, 21:22

В команде Мазепина прокомментировали запрет на въезд в Великобританию

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Команда юристов гонщика Никиты Мазепина прокомментировала решение лондонского суда, который отказал россиянину во въезде в Великобританию. Ранее об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Сегодняшнее промежуточное решение о временных мерах, хоть и разочаровало нас, но не влияет на судьбу нашего иска в целом. Судья основывался на том, что наши аргументы в рамках основного разбирательства достойны рассмотрения Судом. Мы ожидаем, что иск будет рассмотрен по существу в июле, и у нас есть все основания надеяться на честный и справедливый исход дела, который позволит Никите полноценно вернуться в международный автоспорт», — заявили в команде Мазепина.

Мазепину запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Также гонщику воспрещен въезд на территорию Королевства.

В марте 2023 года суд Евросоюза разрешил Мазепину въезд на территорию стран ЕС для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

Формула-1
Никита Мазепин
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