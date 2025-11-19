Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:10

В Лас-Вегасе объявили об угрозе наводнения перед этапом «Формулы-1»

Фото Global Look Press

В Лас-Вегасе объявили об угрозе наводнения, которое может произойти во время этапа «Формулы-1», сообщает Racing News 365 со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы.

По данным источника, Лас-Вегас входит в зону, на которую распространяется предупреждение о наводнении после обильных осадков. Существует 30-процентная вероятность ливней перед первой сессией свободных заездов «Гран-при Лас-Вегаса», которая пройдет в ночь на 21 ноября. Остальная часть этапа должна будет обойтись без осадков.

«Гран-при Лас-Вегаса» станет третьим и заключительным этапом «Формулы-1» в США в 2025 году. Свободные заезды, квалификация и гонка пройдут вечером по американскому времени при искусственном освещении.

«Гран-при Лас-Вегаса» пройдет с 28 по 30 ноября. Лидером личного зачета «Формулы-1» за 3 этапа до конца сезона-2025 является пилот «Макларен» Ландо Норрис (390 очков). Второе место занимает его партнер по команде Оскар Пиастри (366), на третьей строчке — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (341).

1

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Вот такой вот город в пустыне... Который случайно затопило:joy::joy::joy:

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Формула-1
    Читайте также
    Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
    Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
    Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
    Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
    Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
    В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя