В Мексике обвинили Лоусона в инциденте с маршалами на «Гран-при» «Формулы-1»

30 октября, 17:53
Федерация автоспорта Мексики обвинила пилота «РБ» Лиама Лоусона в инциденте с маршалами, которых гонщик едва не сбил на трассе на «Гран-при Мексики».
На старте гонки Лоусону потребовалось заехать в боксы после столкновения с болидом Алекса Албона из «Уильямса». Лоусон ехал отдельно от пелотона, а на трассе появились желтые флаги. В этот момент новозеландец едва не сбил двух маршалов, которые устраняли последствия инцидента.
Согласно заявлению Федерации автоспорта Мексики, Лоусон недостаточно снизил скорость во время действия двойных желтых флагов и не изменил траекторию движения, несмотря на то, что должен был видеть присутствие маршалов на трассе.
alisfaction
Как он мог видеть маршалов когда он выруливал из-за поворота?
31.10.2025
Колобок Колобков
Ну для этого на каждой гонке есть бригада судей ФИА....Они ничего не усмотрели, хотя у них есть полная телеметрия всех пилотов и видео с камер всех гонщиков.... О чём теперь говорить ???? Умственно отсталые мекиканские маршалы бегают по трассе.... Почему Лоусен должен отвечать за мексиканских олигофренов ???
30.10.2025