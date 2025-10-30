В Мексике обвинили Лоусона в инциденте с маршалами на «Гран-при» «Формулы-1»

Федерация автоспорта Мексики обвинила пилота «РБ» Лиама Лоусона в инциденте с маршалами, которых гонщик едва не сбил на трассе на «Гран-при Мексики».

На старте гонки Лоусону потребовалось заехать в боксы после столкновения с болидом Алекса Албона из «Уильямса». Лоусон ехал отдельно от пелотона, а на трассе появились желтые флаги. В этот момент новозеландец едва не сбил двух маршалов, которые устраняли последствия инцидента.

Согласно заявлению Федерации автоспорта Мексики, Лоусон недостаточно снизил скорость во время действия двойных желтых флагов и не изменил траекторию движения, несмотря на то, что должен был видеть присутствие маршалов на трассе.