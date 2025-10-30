Видео
30 октября, 17:53

В Мексике обвинили Лоусона в инциденте с маршалами на «Гран-при» «Формулы-1»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Федерация автоспорта Мексики обвинила пилота «РБ» Лиама Лоусона в инциденте с маршалами, которых гонщик едва не сбил на трассе на «Гран-при Мексики».

На старте гонки Лоусону потребовалось заехать в боксы после столкновения с болидом Алекса Албона из «Уильямса». Лоусон ехал отдельно от пелотона, а на трассе появились желтые флаги. В этот момент новозеландец едва не сбил двух маршалов, которые устраняли последствия инцидента.

Согласно заявлению Федерации автоспорта Мексики, Лоусон недостаточно снизил скорость во время действия двойных желтых флагов и не изменил траекторию движения, несмотря на то, что должен был видеть присутствие маршалов на трассе.

2

  • alisfaction

    Как он мог видеть маршалов когда он выруливал из-за поворота?

    31.10.2025

  • Колобок Колобков

    Ну для этого на каждой гонке есть бригада судей ФИА....Они ничего не усмотрели, хотя у них есть полная телеметрия всех пилотов и видео с камер всех гонщиков.... О чём теперь говорить ???? Умственно отсталые мекиканские маршалы бегают по трассе.... Почему Лоусен должен отвечать за мексиканских олигофренов ???

    30.10.2025

    Формула-1
