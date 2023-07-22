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Сегодня, 14:59

В «Мерседес» заявили, что готовы вновь сотрудничать с де Врисом

Алина Савинова
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Главный гоночный инженер «Мерседес» Эндрю Шовлин ответил на вопрос, найдется ли место в команде для нидерландского автогонщика Ника де Вриса.

«Я думаю, что Ник будет стремиться к чему-то большему, чем просто работать на симуляторе, он захочет участвовать в гонках. Я с ним переписывался, и он сказал, что сообщит мне, как продвигаются его планы. Он, безусловно, был очень полезен для нас в этой роли, и мы будем рады вернуть его. Но я подозреваю, что его внимание будет сосредоточено на поиске места за рулем, чтобы выступать в гонках», — приводит Motorsport слова Шовлина.

С 2020 по 2022 год де Врис работал резервным и тестовым пилотом «Мерседес». Также он выступал за заводскую команду немецкого бренда в «Формуле-E», где стал победителем чемпионата-2020/21.

В июле, после «Гран-при Великобритании», нидерландского автогонщика уволили из «Альфа Таури», взяв на его место Даниэля Риккардо. В этом сезоне де Врис провел десять гонок в составе «Альфа Таури».

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/mercedes-would-welcome-de-vries-back-to-f1-reserve-role/10498485/
Формула-1
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