В «Мерседес» назвали имена гонщиков молодежной программы

Команда «Мерседес» назвала семерых участников своей молодежной программы на сезон 2023 года.

В картинге Mercedes будут представлять британец Кензо Крейг, китаец Янпу Чи, испанка Луна Флюкса и уроженец Флориды Алекс Пауэлл. Трое других участников молодежной программы «Мерседес»: датчанин Фредерик Вести («Формула-2»), эстонец Пол Арон («Формула-3») и итальянец Андреа Кими Антонелли («Формула Regional»).

«Нам интересно, какого прогресса добьются наши молодые гонщики в этом сезоне. В 2022-м мы увидели несколько выдающихся выступлений и продолжим поддерживать их развитие. К обнадеживающим результатам можно отнести недавний титул Кими в ближневосточной «Формуле Regional». Все наши молодые гонщики находятся на разных, но захватывающих этапах карьеры. Я уверен, что участников программы ждет еще один позитивный год», — приводит слова руководителя команды Тото Вольфа официальный сайт команды.

Сезон-2023 стартует 5 марта с этапа в Бахрейне.