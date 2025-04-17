В «Мерседесе» выяснили причину проблем Расселла в Бахрейне

Команда «Мерседес» обнаружила техническую неполадку, которая помешала пилоту Джорджу Расселлу бороться за высокие позиции на «Гран-при Бахрейна».

«Мы только начали разбираться. Среди деталей, которые мы привезли с трассы, — сильно поврежденный и даже немного обугленный транспондер FOM, а также компоненты системы brake-by-wire. Пока не ясно, что именно стало первопричиной, но мы точно знаем: потеря датчика хронометража спровоцировала цепную реакцию», — пояснил директор по коммуникациям Брэдли Лорд PlanetF1.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.