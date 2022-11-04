В «Ред Булл» изменят структуру управления после смерти Матешица

Компания «Ред Булл» изменит стратегию руководства и управления. Об этом сообщает Motorsport.

По информации источника, сын сооснователя и совладельца «Ред Булл» Дитриха Матешица Марк отослал команде «Формулы-1» письмо, в котором сказано, что согласно воле его отца и в соответствии с договоренностями с «тайскими партнерами», для компании «Ред Булл» будет создана новая структура управления.

В управляющий состав из трех человек войдут Франц Вацлавик (генеральный директор), Александр Кирхмайер (финансовый директор) и Оливер Минцлафф (генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям).

Ожидается, что гоночное подразделение «Ред Булл» — команда «Формулы-1» и созданное моторное подразделение, будут находиться в ведомстве Минцлаффа.

Отмечается, что Кристиан Хорнер должен сохранить пост руководителя австрийского коллектива.

Австрийский бизнесмен умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. На протяжении долгого времени Матешиц не появлялся на публике из-за состояния здоровья.

Компания Матешица является владельцем команды «Формулы-1», футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.