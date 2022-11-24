В «Ред Булл» не рассматривают замену Переса на Риккьярдо

В следующем сезоне Даниэль Риккардо вернется в «Ред Булл» в роли третьего пилота.

Руководитель команды Кристиан Хорнер дал понять, что подписание контракта с австралийцем не означает, что его рассматривают как потенциальную замену Серхио Пересу.

«По определенным причинам контракт с Даниэлем очень специфичен. У нас есть контракт с Серхио на два следующих года, и в прошедшем сезоне он сделал хороший шаг вперед. Он намного комфортнее ощущает себя в команде, чем в первом сезоне.

Сотрудничество Макса и Серхио получилось просто феноменальным. Мы выиграли Кубок конструкторов, одержали пять победных дублей, и у наших гонщиков хорошие отношения. Они отлично выступают за нас, и у нас нет причин считать, что завтра что-то поменяется или их контрактные обязательства перед командой изменятся», — приводит слова Кристиана Хорнера Racingnews365.