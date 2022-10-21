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Сегодня, 12:39

В «Ред Булл» отменили пресс-конференцию, которая должна была состояться 21 октября

В «Ред Булл» отменили пресс-конференцию, на которой команда должна была ответить на обвинения FIA в превышении бюджета в 2021 году. Об этом сообщает it.motorsport.com.

Вместо пресс-конференции руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер проведет конфиденциальную встречу с президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом, по итогам которой может быть сделано официальное заявление.

Сообщается, что в FIA предложили «Ред Булл» признать ряд нарушений, чтобы уменьшить объем санкций и избежать передачи дела в суд.

Пресс-конференция перед «Гран-при США» с участием Хорнера, а также руководителем «Феррари» Маттиа Бинотто и исполнительным директором «Макларен» Заком Брауном состоится 22 октября в 19:30 (мск).

«Гран-при США» пройдет на трассе COTA с 21 по 23 октября.

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-budget-cap-si-va-verso-un-accordo-tra-red-bull-e-fia/10387249/
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
FIA
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