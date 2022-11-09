В «Уильямсе» не исключили, что могут подписать контракт с Шумахером

Руководитель «Уильямс» Йост Капито высказался по поводу возможного контракта с действующим пилотом «Хааса» Миком Шумахером на сезон-2023.

«Пока ещё не решено, останется Мик в «Хаасе» или нет, поэтому вопрос с ним остается открытым. Если у Логана Сарджента не сложится с суперлицензией, то на повестке дня окажутся все опытные пилоты, у кого она есть», — приводит слова Капито Motorsport-Magazin.

За один этап до конца чемпионата «Формулы-2» Сарджент занимает третью строчку в личном зачете, набрав 135 очков. Для того чтобы получить суперлицензию, которая позволит ему выступать в «Формуле-1», американцу необходимо завершить сезон не ниже шестого и не получить никаких штрафных баллов на финальном этапе.

У 23-летнего немца все еще нет контракта на 2023 год. По информации СМИ, американская команда может подписать соотечественника Шумахера Нико Хюлькенберга.

После 20 этапов немецкий пилот занимает 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен набрал вдвое больше (24 очка).