В «Уильямс» не уверены, что смогут решить проблемы с машиной в 2025 году

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о машине 2025 года.

«В нашей машине все еще есть недочеты. Не уверен, что мы обеспечили необходимый баланс, пилоты его пока не чувствуют, но сейчас мы немного ограничены в ресурсах. Карлос и Алекс мыслят в одном направлении, и это здорово.

Я думаю, в текущем сезоне мы можем внести некоторые изменения. Однако определенные решения могут направить нас по другому пути, который мы наметили для будущего.

Возможно, сейчас мы не решим проблему с машиной, а лишь внесем корректировки. Залатаем дыры, так сказать. Мы понимаем, в чем проблема, но не думаю, что сможем ее решить в 2025 году», — цитирует Ваулза RacingNews365.

Следующий этап сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.