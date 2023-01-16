В «Уильямсе» опровергли слухи о сотрудничестве с «Порше»

В команде «Формулы-1» «Уильямс» опровергли слухи о покупки команды со стороны «Пежо».

«Слухи о том, что команда «Уильямс» выставлена на продажу, не соответствуют действительности. Мы открыты для любых предложений по поставкам двигателей с 2026 года, когда вступят в силу новые правила. Но сейчас мы довольны нашими отношениями с «Мерседес» и ценим все их усилия», — приводит слова представителя «Уильямс» GPFans.

16 января в соцсетях «Порше» интригующая запись, с важным анонсом. Многие фанаты посчитали, что это может быть сообщением о приходе в «Формулу-1» в качестве поставщика двигателей, однако это была информация об объединении всех спортивных аккаунтов «Порше» в один.

«Уильямс» пользуется двигателями «Мерседес» начиная с 2014 года. Также немецкие силовые установки используют «Макларен», «Астон Мартин» и основная команда «Мерседес».