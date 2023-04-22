Валентино Росси рассказал, как мог перейти в «Феррари»

Семикратный чемпион мира по MotoGP Валентино России рассказал, как мог дебютировать в «Формуле-1».

«Был готов план моего участия в «Формуле-1», но я бы не дебютировал в «Феррари». Ожидалось, что я стану пилотом одной из маленьких команд, а затем, набравшись опыта и показав хорошие результаты, я перешел бы в «Феррари». Я действительно неплохо управлялся с болидом «Формулы-1», но на обратном пути домой после тестов с «Феррари» я решил остаться в мотогонках и продолжать карьеру в MotoGP. На меня было сильное давление со стороны моего ближайшего окружения: «Переходи на четыре колеса, гоняйся за «Феррари». Это действительно мега!», — говорили они. — «Выступай за «Феррари»!» Даже моя мама считала, что я должен был выбрать «Феррари» и «Формулу 1», — заявил Росси в шоу In Depth with Graham Bensinger.

В 2023 году 44-летний итальянец выступает в GT Challenge за команду WRT.

43-летний итальянец выступал в MotoGP с 2000 по 2021 год и завоевал 7 чемпионских титулов, одержав 89 побед и завоевав 199 подиумов. Также Росси по одному разу побеждал в категориях 250cc и 125cc.