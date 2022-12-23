Ван дер Гарде посоветовал «Уильямсу» нанять руководителем команды специалиста из «Ф-2»

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде посоветовал владельцам «Уильямса» пригласить на должность руководителя молодого специалиста из «Формулы-2».

«На месте владельцев «Уильямса» я бы сделал руководителем команды молодого специалиста. Когда в «Ред Булл» только начинали свой путь в «Формуле-1», они пригласили Кристиана Хорнера, который тогда был руководителем команды в «Формуле-3000». И в итоге это оказалось очень умным и дальновидным шагом. Мне кажется, сейчас в «Формуле-2» есть пара отличных специалистов, которые бы могли с этим справиться. Ребята, которые уже добились определенного успеха, с правильным менталитетом, и которые знают, как управлять командой. Я бы пригласил молодого специалиста, который голоден до успеха. Еще один плюс — стоить такой специалист будет не очень много. Конечно, риск тут тоже присутствует, но молодым талантам нужно давать шанс в «Формуле-1», — приводит слова ван дер Гарде Planet F1.

Ранее Йост Капито покинул пост руководителя «Уильямса». Также из клуба ушел технический директор Франсуа-Хавьер Демайсон.